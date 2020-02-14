Туркестан: 2020 год ознаменуется важными духовными мероприятиями

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В октябре этого года в городе Туркестан состоится Саммит глав тюркоязычных государств. Это мероприятие будет способствовать развитию туризма в городе, как духовно–культурного центра тюркских народов, посещению туристов. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Для проведения данного мероприятия внесут изменения в Комплексный план и будут реализованы 148 мероприятий. В целом, реализация этих проектов, создаст мультипликативный эффект для Туркестанской области.

«Согласно поручению Главы государства, призываю всех жителей области принять активное участие в данном мероприятии, которое планируется провести на международном уровне. Кроме того, в этом году планируется проведение масштабных мероприятий, посвященных 1150-летию Абу Насыра аль-Фараби, 750-летию Золотой Орды, 175-летию Абая Кунанбаева, 75-летию Великой Победы и 90-летию композитора Шамши Калдаякова. В свою очередь, уверен, что все это внесет значительный вклад в духовную жизнь области», - отметил У.Шукеев.

Вместе с тем, писатель, лауреат Международной литературной премии «Алаш» Мархабат Байгут высоко оценил труд глава региона, а также отметил, что подобные мероприятия придадут большой импульс развитию священного города.

Наряду с этим, председатель областного Совета старейшин Жарылкасын Азретбергенов подчеркнул, что придание Туркестану важного статуса - это мудрое решение Елбасы.

Помимо этого, жители районов и городов, специально прибывшие на отчетную встречу смогли задать свои вопросы и получить на них исчерпывающие ответы. Стоит отметить, специально принявший участие в отчетной встрече главы региона государственный инспектор Администрации Президента РК Серик Кожаниязов положительно оценил работу акима области за прошлый год.