Туризм предложили развивать в поселке Ащысай Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках визита ректора Академии государственного управления при Президенте РК Ерлана Абила в филиале Академии по Туркестанской области проведена презентация региональных проектов слушателей курса переподготовки для государственных служащих, впервые назначенных на руководящие должности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Среди проектов следует особо отметить «Жер жаннаты - Ащысай», который направлен на развитие поселка Ащысай через строительство туристических объектов, используя красивую природу данной местности. Следующий проект «Спорттық ауыл - Ащысай» нацелен на развитие здорового образа жизни и массового спорта среди жителей поселка. Также проект «Зейнет жас – сапалы ғұмыр» имеет целью стимулирование и побуждение пенсионеров региона к участию в социально-культурной жизни. Четвертый проект «Рухтың дамуы – ел дамуы» заключается в воспитании школьной молодежи духовным основам нравственности через развивающие тренинги и лекции. В защите и обсуждении проектов участвовали руководитель областного департамента Агентства по делам государственной службы РК Б.Исаков, заместитель акима г.Кентау Б.Алимбетов, и.о. руководитель управления туризма П.Конысбаева и заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Д.Исабаев. Все проекты получили высокую оценку ректора и членов комиссии. Представитель акимата поддержал проект по развитию туризма в Ащысай. По этим проектам будет проводиться работа с целью возрождения данного поселка.