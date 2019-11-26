+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -4 °С
USD 386.21 EUR 425.26
RUB 6.05 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Туризм предложили развивать в поселке Ащысай Туркестанской области

26 Ноября 2019 02:02
Поделиться:
Туризм предложили развивать в поселке Ащысай Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках визита ректора Академии государственного управления при Президенте РК Ерлана Абила в филиале Академии по Туркестанской области проведена презентация региональных проектов слушателей курса переподготовки для государственных служащих, впервые назначенных на руководящие должности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Новости по теме

Как будут развивать туризм в Байконуре
О развитии туристической отрасли в ВКО рассказал Даниал Ахметов Посол Хорватии: Мы хотим обменяться с Казахстаном опытом развития туризма Горнолыжный комплекс в Баянауле примет до пяти тысяч туристов

Среди проектов следует особо отметить «Жер жаннаты - Ащысай», который направлен на развитие поселка Ащысай через строительство туристических объектов, используя красивую природу данной местности. Следующий проект «Спорттық ауыл - Ащысай» нацелен на развитие здорового образа жизни и массового спорта среди жителей поселка. Также проект «Зейнет жас – сапалы ғұмыр» имеет целью стимулирование и побуждение пенсионеров региона к участию в социально-культурной жизни. Четвертый проект «Рухтың дамуы – ел дамуы» заключается в воспитании школьной молодежи духовным основам нравственности через развивающие тренинги и лекции. В защите и обсуждении проектов участвовали руководитель областного департамента Агентства по делам государственной службы РК Б.Исаков, заместитель акима г.Кентау Б.Алимбетов, и.о. руководитель управления туризма П.Конысбаева и заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Д.Исабаев. Все проекты получили высокую оценку ректора и членов комиссии. Представитель акимата поддержал проект по развитию туризма в Ащысай. По этим проектам будет проводиться работа с целью возрождения данного поселка.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Туризм,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив