Туристы сорвались в ущелье Сайрам-су: погибла женщина

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Из Толебийского района Туркестанской области 23 августа Службу спасения «112» поступило сообщение о том, что группа туристов на территории Сайрам-Угамского национального природного парка, в 30 км от села Каскасу, отправилась в горы и пропала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Группу внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.

ЧП произошло на территории Сайрам-Угамского Национального парка в горном ущелье Сайрам-Су на леднике «Сайрамский», на высоте 4236 м над уровнем моря.

Один из членов группы туристов, спускавшихся с гор, сообщил, что возможно кто-то из людей сорвался в ущелье Сайрам-су.

По предварительным данным, группа из 5 человек поднялась в горы 23 августа в 18.05 минут. Затем они обратились за помощью к встречной группе, спускавшейся с гор, попросили у них спасательную веревку. По их словам, мужчина 1978 г.р. и женщина 1981 г,р, сорвались и упали в ущелье.

По указанному адресу группа спасателей в составе 5 человек под руководством руководителя Рахымжана Бекенбаева выехали вечером 23 августа 2020 года. Спасатели на машине добрались до летнего кемпинга, дальше из-за невозможности проезда на транспорте, выдвинулись пешим ходом.

По состоянию на 14:00 спасательная группа на высоте 3500 м над уровнем моря обнаружили пострадавшего мужчину 1978 г.р (со сломанным ребром,обморожение, затрудненное дыхание, состояние тяжелое). Для извлечения тела женщины 1981 г.р. в 15.00 спасатели выдвинулись выше еще на 300 м, так как тело женщины было обнаружено на высоте 3800 м над уровнем моря. Спасательная операция затруднена в связи со сложным рельефом местности, с отвесными скалами, ледниковыми отложениями. Спасатели применяют альпинистское снаряжение.

С начала года шымкентские спасатели совершили 4 выхода в горы на проведение поисково-спасательных работ. В результате было спасено 4 человека, из них 2 детей, 1 человек погиб.











