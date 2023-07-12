Туристы с Ближнего Востока стали чаще посещать Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спрос на отдых среди туристов из Ближнего Востока растет после открытия 1 июля прямого авиасообщения из Омана в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Алматы начинает пользоваться большой популярностью среди бизнес-туристов и обычных путешественников из стран Ближнего Востока. Мы приветствуем гостей из Омана и уверены, что их посещение будет приятным и запоминающимся. Благодаря принятым мерам интерес к Алматы как туристической дестинации растет, и мы продолжаем эту работу», – отметила руководитель Управления туризма города Алматы Галия Токсеитова.

Она добавила, что целью открытия нового рейса по направлению «Алматы-Маскат» является развитие туристского потенциала Казахстана и Омана, укрепление торгово-экономических и культурных связей между двумя государствами. Также управление туризма активно продвигает город Алматы на международных рынках. К примеру, для привлечения туристов из стран Ближнего Востока было организовано роуд-шоу по крупнейшим городам Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Омана. В прошлом году представители управления туризма Алматы приняли участие в выставке в Dubai – Arabian Travel Market 2022.

В акимате заявили, что с момента отмены пандемии туристический поток в Алматы стал активно расти. Каждый четвертый турист, который посетил мегаполис в 2022 году, иностранец. В прошлом году количество иностранных туристов в Алматы составило 417 тысяч человек. В первом квартале этого года в город прибыло уже более 400 тысяч туристов из других стран.

Сегодня улететь из Алматы можно практически в любую точку мира. В расписании рейсов перелеты в 23 страны. В их числе: Россия, Грузия, Южная Корея, ОАЭ, Великобритания и другие. Для зарубежных перелетов доступны прямые рейсы в 38 городов.

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