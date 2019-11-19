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Туристы разрушили «сероводородный» источник в Иле-Алатауском нацпарке

19 Ноября 2019 19:34
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Туристы разрушили «сероводородный» источник в Иле-Алатауском нацпарке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вандалы разрушили «сероводородный» источник в Иле-Алатауском национальном парке спустя две недели после его открытия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник находится в Проходном ущелье недалеко от санатория Алма-Арасан.

«Спрашивается, о каком развитии туризма может идти речь, если спустя 2 недели мы видим не самые лучшие плоды «человеческой деятельности».Очень много времени, сил и средств было вложено в благоустройство ущелья! Просим отдыхающих фиксировать вандализм», - сообщили в Иле-Алатауском национальном парке.

В свою очередь, бизнесмен, помогавший благоустроить источник Сергей Спицын рассказал, что первое время, когда открылся источник «Горельник» в 2016 году, его сильно также ломали. Потом были установлены камеры и освещение, в результате чего прекратился факт вандализма.

«Мои друзья утром поехали в это место и рассказали, что там нашли брошенные вещи, бутылки, сигареты. Говорят, там отдыхала молодая компания. Они, скорее всего, устроили «спа» с пьянкой. Обычно, когда молодежь отдыхает, она начинает прыгать, веселиться. Видно, что там сильно разрушили двери, доски. Сломали купель. Мы сегодня уже подчинили все», - рассказал он.


Меценат теперь планирует в скором времени установить освещения и камеры, а также привлечь охранника, который будет следит за порядком.

Отметим, на территории благоустроили пешие тропы, которые ведут к термальному источнику, привели в порядок смотровую площадку, беседки, а также установили различные турники и брусья для занятий воркаутом.

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Ключевые слова: Алматы, Туризм,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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