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    01:44, 12 Июнь 2021 | GMT +6

    Туристы попали в беду в Чарынском каньоне и просили помощи через соцсети

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайное происшествие случилось с группой туристов в Чарынском каньоне в Алматинской области. Среди них был блогер Таир Марасулов, который сообщил о ЧП в своем Instagram. В ДЧС региона прокомментировали случай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ДЧС Алматинской области сообщили, что 11 июня, около 20:00, при мониторинге соцсетей было установлено, что группа туристов не может выбраться с Чарына, о чем сообщил гражданин Таир Марасулов через свой аккаунт в соцсети.

    «Незамедлительно на место происшествия были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области и ГНПП «Чарынский каньон». Около 20.30 было установлено, что данные туристы в количестве семи человек (все взрослые) на двух единиц техники самостоятельно выехали из Малого каньона, находящегося на территории ГНПП «Чарынский каньон» в Кегенском районе Алматинской области, и убыли в Алматы. Жертв и пострадавших нет», - отметили в ДЧС.

    Сообщается, что 11 июня на территории Малого Чарынского каньона ГНПП «Чарынский каньон» произошел склоновый сток, вызванный осадками в виде дождя. Других отдыхающих, за исключением семи человек, там не было.

    Ранее в ДЧС области сообщили о том, что 10-11 июня 2021 года ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках, а 11 июня в Алматинской области в горных районах ожидается сильный дождь.

    «Вместе с этим сообщаем, что на основании штормовых предупреждений РГП «Казгидромет» от 11 июня 2021 года, 12 июня в горах Илийского Алатау и Жетысуского Алатау, а также местами в Алматинской области ожидается ливневый дождь, местами гроза, град, ветер северо-восточный, порывы ветра при грозе до 25 м/с. В связи с прогнозом сильных дождей в период с 11 по 12 июня в Алматинской области и прилегающих территориях Алматы ожидаются формирования склоновых стоков и подъема уровня воды на реках. Местами сохраняется пожароопасность», - добавили в ведомстве.

    ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности. Для оперативного получения информации о штормовых предупреждениях и иной экстренной информации в вашем регионе вы можете скачать бесплатное мобильное приложение «Дармен».

    Напомним, похожий случай произошел по нижней части Чарынского каньона 29 мая: из-за сильного ливневого дождя с градом случился грязе-селевой выброс. В сель попали учителя и ученики одной из школ Алматы, в тот день они находились в Чарынском каньоне на экскурсии. В результате случившегося погибли два человека и еще шесть пострадали, одна девочка пропала, но позже нашлась.


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