Туристов в Испании грабила банда охотников за люксовыми часами

Испанская полиция совместно с итальянскими правоохранителями и Европолом провела операцию против преступной сети, специализировавшейся на кражах дорогих часов у туристов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Во время рейдов в Неаполе были задержаны 12 предполагаемых участников группировки, действовавшей на популярных курортах Испании.

По данным следствия, преступники входили в неаполитанские банды, известные как paranzas, которые специализируются на быстрых и жестоких уличных ограблениях. Их основной целью были владельцы люксовых часов в Марбелье, Барселоне, Малаге, на Ибице и Пальма-де-Майорке.

Расследование показало, что злоумышленники тщательно готовили поездки в Испанию, используя поддельные документы и заранее организованную логистику. Для передвижения они применяли автомобили, доставленные из Италии, либо арендованный транспорт.

Жертв преступники выслеживали возле дорогих отелей, ресторанов, пляжей и элитных торговых районов. После наблюдения за потенциальной целью они совершали стремительные нападения, срывали часы с руки и скрывались на скутерах или мотоциклах.

В Европоле отмечают, что рост цен на часы класса люкс сделал подобные преступления особенно прибыльными и способствовал распространению криминальных группировок по всей Европе.

Операция в Неаполе стала частью более масштабного международного расследования. Всего в рамках дела в разных странах Европы уже задержан 31 человек.

