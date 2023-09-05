Туристов стало больше в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматинской области сообщили о росте внутреннего и въездного туризма с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе-августе 2023 года Алматинская область пережила настоящий туристический бум. Въездной туризм взлетел в семь раз, до 11,8 тысячи гостей, а внутренний увеличился на 13% - до 1,1 миллиона человек. Эти цифры свидетельствуют о том, что регион становится все более привлекательным для отдыхающих», - сообщили в пресс-службе акимата региона.

Отмечается, что за последние полгода управление туризма Алматинской области провело ряд масштабных мероприятий. От формирования туристического кластера до запуска нового бренда «Visit Alatau», эти инициативы направлены на формирование положительного имиджа региона как на внутреннем, так и на внешнем туристическом рынках.

«По данным системы учета иностранного турпотока и миграции eQonaq, Алматинская область вышла на третье место по республике, уступая только Алматы и Астане. Сумма налога с Bed tax, собранного от иностранных туристов, увеличилась с 68,2 тысячи тенге до 3,1 миллиона тенге, что является еще одним показателем успешного развития отрасли в регионе», - добавили в акимате.

В акимате считают, что причиной столь кардинальных позитивных изменений стали масштабные маркетинговые кампании в Китае и Южной Корее, а также международные туристические фестивали, такие как «Qonaev International Balloon Fest» и «Adrenaline Tengri Ultra».

«Своеобразным навигатором на перспективу стал генеральный план развития туристической отрасли на 2023-2026 годы, разработанный с привлечением как профессионалов из научной среды и республиканских институтов, так и творческой молодежи. Это не просто документ: он определяет цели, задачи и этапы оптимизации туристической деятельности между районами и реализации государственной политики в этой сфере», - добавил в ведомстве.

Ранее сообщалось о росте иностранных туристов в Алматы.