Туристку с травмой ноги спасли в ущелье в Заилийском Алатау

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда на носилках спустили травмированную женщину из ущелья Проходное, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 августа туристка повредила ногу в ущелье Проходное, на поляне Терра. К счастью, она была не одна: мужчина, который был с ней в походе, вызвал спасателей», - сообщили в пресс-службе РОСО.

Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС выехали на помощь.

В 16:50 сотрудники МЧС дошли до женщины, спасатель-медик оказал первую медицинскую помощь и после этого начали транспортировку пострадавшей при помощи носилок. В 18:30 туристку передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Ранее спасатели РОСО помогли туристам, которые заблудились в горах Заилийского Алатау.