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    13:43, 21 Август 2023 | GMT +6

    Туристку с травмой ноги спасли в ущелье в Заилийском Алатау

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    Фото: t.me/qr_tjm
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда на носилках спустили травмированную женщину из ущелья Проходное, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «20 августа туристка повредила ногу в ущелье Проходное, на поляне Терра. К счастью, она была не одна: мужчина, который был с ней в походе, вызвал спасателей», - сообщили в пресс-службе РОСО.

    Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС выехали на помощь.

    В 16:50 сотрудники МЧС дошли до женщины, спасатель-медик оказал первую медицинскую помощь и после этого начали транспортировку пострадавшей при помощи носилок. В 18:30 туристку передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

    Ранее спасатели РОСО помогли туристам, которые заблудились в горах Заилийского Алатау.


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