Туристку из Кореи спасли в горах Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 3 августа в 9:00 25 человек из Кореи поднялись на канатной дороге «Комби-1» и пешком дошли до Талгарского перевала. При спуске обнаружилось отсутствие одной женщины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



24 августа в 14:22 спасатели РОСО МЧС в количестве 7 человек, в том числе один кинологический расчет, благополучно нашли туристку на Левом Талгаре.

Ранее сообщалось, что сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда на носилках спустили травмированную женщину из ущелья Проходное.