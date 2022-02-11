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Туристку из Казахстана сбили в Таиланде: ей помогают депутаты Nur Otan

11 Февраля 2022 10:52
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Туристку из Казахстана сбили в Таиланде: ей помогают депутаты Nur Otan

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 29-летняя жительница Алматы Вероника Бычкова, находясь в Таиланде по туристической путевке, попала под колеса авто. Она получила серьезные телесные повреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу алматинского городского филиала партии Nur Otan.

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Мать потерпевшей Лариса Мельникова за помощью обратилась в общественную приемную Алмалинского районного филиала партии Nur Otan. Со слов женщины, в результате ДТП ее дочь получила серьезные телесные повреждения, а страховая компания отказывается выполнять условия по действующему международному страховому договору и никак не содействует своей клиентке.

Также сообщается, что три дня лечения вместе с операцией обошлись казахстанке в 6 тысяч долларов. Ей провели две экстренные операции по растяжке косточек, предстоит еще три, но в госпитале нет специалистов и специального оборудования для проведения подобного рода операций. Транспортировка Вероники в другую клинику также проблематична.

«Оказать помощь алматинке взялись депутат Nur Otan в городском маслихате Зауреш Умирбаева и нуротановец, член палаты юридических консультантов Нурлан Слямов, направив в МИД РК соответствующее письмо. Также были изучены все имеющиеся договора и медицинские документы туристки. На сегодняшний день алматинским городским филиалом партии продолжается работа по взысканию страховых выплат. Все мероприятия осуществляются на основании доверенности и безвозмездной основе», - сообщили в пресс-службе партии.


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#Алматы   #Туризм   #Происшествия   #Нур Отан  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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