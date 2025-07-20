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    17:40, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Туристка из Сингапура получила травмы в горах Алматы

    Спасатели «109» эвакуировали туристку из Сингапура с травмами в Иле-Алатауском нацпарке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Туристка из Сингапура получила травмы в горах Алматы
    Кадр из видео

    19 июля спасатели городской службы «109» провели эвакуацию гражданки Сингапура, получившей травмы в районе Гераниевой поляны на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

    По предварительной информации службы спасения Алматы, туристка получила черепно-мозговую травму и множественные ушибы конечностей. На место происшествия была направлена группа спасателей в составе пяти человек и одной единицы техники.

    В 18:30 спасатели прибыли к пострадавшей, оказали первую доврачебную помощь и начали ее транспортировку вниз. Для дальнейшей госпитализации на шлагбаум выше визит-центра «Аюсай» была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

    Служба спасения напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности при походах в горы и заранее информировать близких или экстренные службы о планируемом маршруте.

    Читайте также – что нужно знать перед походом в горы. 

    Теги:
    Туризм Горы Алматы Сингапур
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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