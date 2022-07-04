4 Июля 2022 16:27

Туристка из Румынии погибла в результате нападения акулы в Египте

КАИР. КАЗИНФОРМ – Румынская туристка погибла в результате нападения акулы во время отдыха на египетском курорте вблизи города Хургада, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlArabiya.

По сообщениям министерства иностранных дел Румынии, 3 июля представитель туристической компании проинформировал посольство Румынии в Каире о смерти ее гражданки, отдыхавшей в Хургаде.

«Согласно информации, предоставленной компетентными египетскими властями, расследование установило, что смерть гражданки Румынии наступила в результате нападения акулы», - говорится в сообщении министерства.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что работают над установлением личности жертвы, уведомлением семьи и репатриацией тела.

Тело румынской туристки было найдено через несколько часов после того, как в пятницу в результате аналогичного нападения акулы погибла 68-летняя гражданка Австрии Элизабет Сквайр. Оба инцидента произошли на расстоянии около 600 метров друг от друга в заливе Сахль-Хашиш, передает Reuters.

По сведениям очевидцев, австрийская туристка плавала на мелководье недалеко от пляжа, используя трубку и плавники для ныряния.

После инцидента египетские власти перекрыли участок побережья на Красном море. Под запрет попали водные виды спорта, включая дайвинг, снорклинг, виндсерфинг и кайтсерфинг. Рыбацким лодкам также запретили плавать у берегов Хургады.

Египетские власти начали расследование гибели обеих женщин после нападения акулы вблизи красноморского курорта «Сахль Хашиш» к югу от города Хургады, сообщила министр окружающей среды Египта Ясмин Фуад, передает агентство Ahram Online.

Она поручила сформированному комитету изучить ситуацию и выяснить причины и обстоятельства инцидента. Рабочая группа соберет и проанализирует всю информацию из всех источников в соответствии с протоколами, используемыми во всем мире при расследовании нападений акул.

Министерство выразило соболезнования семьям погибших, заявив, что сформированный комитет в настоящее время расследует причины присутствия акулы вблизи курорта.

Между тем, как отмечает Egypt Independent, в отелях и зонах отдыха Хургады и Марса аль-Алама на красноморском побережье Египта, с начала курортного сезона наблюдается заметный рост заполняемости со стороны иностранных туристов.

В последние годы нападения акул вблизи египетского побережья на Красном море были относительно редки.

В 2020 году в результате нападения акулы украинский мальчик потерял руку, а египетский гид лишился ноги. В 2018 году акула убила чешского туриста на пляже Красного моря. Аналогичный инцидент привел к гибели немецкого туриста в 2015 году.

В апреле британский новостной сайт Daily Mail назвал Египет одним из лучших туристических направлений на весну и лето 2022 года, отдав ему второе место в списке лучших направлений для отдыха.

В том же месяце крупнейшая платформа для путешествий Tripadvisor, назвала Каир вторым самым популярным направлением в мире и девятым лучшим местом для отдыха в 2022 году.