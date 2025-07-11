Туристический сезон в Карагандинской области начался с проблем

Разгар лета вновь обнажил слабые места туризма в Карагандинской области. Несмотря на ежегодные заявления о развитии курортных зон, отдыхающие по-прежнему сталкиваются с хаосом, отсутствием элементарных удобств и беспорядочным ценообразованием.

Реакция местных властей последовала после поручения Президента и очередного шквала жалоб.

Аким области Ермаганбет Булекпаев провёл срочное совещание с участием руководителей профильных ведомств. Обсуждение касалось всех основных направлений: от санитарной инфраструктуры до безопасности и ответственности бизнеса.

— Глава государства дал поручение навести порядок в местах, куда приезжают туристы. Сезон в самом разгаре, поэтому все недочёты нужно исправить в кратчайшие сроки. Ситуация, сложившаяся в минувшие выходные на Балхаше, вызывает серьёзный вопрос и требует жёсткого внимания всех наших госорганов, — подчеркнул Е. Булекпаев.

Фото: акимат Карагандинской области

Ситуация действительно вызывает вопросы. Регион давно позиционирует озеро Балхаш и Каркаралинск как ключевые туристические направления, но уровень сервиса, по признанию самого акима, остаётся на низком уровне. Основные проблемы повторяются из года в год и остаются нерешёнными.

— Мы сделали сервитуты — теперь каждый может свободно проходить на пляж. Но что делает бизнес? Многие предприниматели перестали следить за состоянием территорий, и всё переложили на акимат! — заявил Е. Булекпаев. — К примеру, на Торангалыке одна береговая линия поделена на 16 предпринимателей, а в итоге ни спасательных постов, ни медпунктов! Если арендаторы не могут обеспечить нормальное содержание своих зон, такие пляжи будем возвращать в коммунальную собственность.

Такая критика звучит справедливо, но возникает вопрос — почему за бизнесом не установили контроль заранее? Почему санитарная инфраструктура вдоль трассы Караганда – Балхаш — это по-прежнему одиночные туалеты на сотни километров? Из четырёх обещанных пунктов гигиены построен только один. Остальные — возможно, появятся к сентябрю, когда сезон пойдёт на спад.

Серьёзные претензии есть и к водным видам отдыха. Предприниматели свободно размещают катера и скутеры рядом с купающимися, что создаёт прямые угрозы безопасности. Власти обещают усилить контроль, но когда — вопрос открытый.

Не менее остро стоит проблема ценовой политики. Туристы сталкиваются с тем, что прайс-листы меняются буквально «на глазах», а стоимость услуг нередко завышена без каких-либо объяснений. Е. Булекпаев поручил департаменту госдоходов навести порядок.

— Департаменту госдоходов необходимо усилить работу в рамках правового поля, чтобы туристический бизнес был прозрачным. Что касается сервиса, то бизнес сам должен быть заинтересован в его развитии. Управление туризма готово оказывать поддержку в проведении мастер-классов, - сказал аким.

Однако очевидно, что «мастер-классы» — не панацея. Необходима чёткая система контроля, иначе ни сервис, ни санитария не изменятся.

Проблемы есть не только на Балхаше. Аким отметил, что ситуация требует внимания и в Каркаралинске, и в других районах области.

— Сейчас мы обозначили проблемные вопросы по Балхашу и Каркаралинску. Но и другим расслабляться не стоит. Хотел бы обратить внимание акимов Темиртау и Абайского района: на ваших водохранилищах сейчас тоже большой поток отдыхающих. Не исключение Актогайский район. Санитарные зоны, вывоз мусора, стоянки – всё это в зоне нашего внимания. А самая главная наша задача – обеспечить безопасность туристов! – подчеркнул Е. Булекпаев.

Мэр Балхаша Коныр Сатпаев также не стал сглаживать углы. Он напрямую указал на безответственность части арендаторов.

— Проблемы Балхаша копились годами. Мы многое делаем, но понимания ситуации у предпринимателей пока нет. Они думают, что арендовали землю — и всё. А элементарный туалет построить никто не хочет, — сказал К. Сатпаев. — Нужно ужесточать правила. Мы не против развития бизнеса, но это не должно происходить в ущерб туристам и природе.

Для обеспечения порядка на трассе Караганда – Балхаш дежурят 17 автопатрулей. Власти обещают увеличить их число, а также обеспечить постоянное присутствие полиции и медиков на основных зонах отдыха.

Аким области поручил в кратчайшие сроки подготовить подробный анализ по всем курортным направлениям.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана поручил привести туристические направления в надлежащее состояние.