Туристический пассажирский поезд запустят из Сианя в Алматы

На площадке Министерства транспорта обсудили вопросы запуска разового туристического пассажирского поезда Сиань — Алматы в рамках года казахстанского туризма в Китайской Народной Республике, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство.

Так, совместно с представителями заинтересованных сторон были рассмотрены вопросы касательно технических и технологических возможностей, а также курсирования туристического поезда.

Ранее пресс-служба КТЖ сообщала, что вопросы организации запуска международного туристического пассажирского поезда из г. Сиань в Алматы обсудили в ходе рабочей встречи руководители АО «НК «КТЖ», АО «Пассажирские перевозки» и делегации правительства города Сиань (КНР).