Туристический пассажирский поезд запустят из Сианя в Алматы
На площадке Министерства транспорта обсудили вопросы запуска разового туристического пассажирского поезда Сиань — Алматы в рамках года казахстанского туризма в Китайской Народной Республике, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство.
Так, совместно с представителями заинтересованных сторон были рассмотрены вопросы касательно технических и технологических возможностей, а также курсирования туристического поезда.
Ранее пресс-служба КТЖ сообщала, что вопросы организации запуска международного туристического пассажирского поезда из г. Сиань в Алматы обсудили в ходе рабочей встречи руководители АО «НК «КТЖ», АО «Пассажирские перевозки» и делегации правительства города Сиань (КНР).
— Курсирование туристического поезда будет осуществляться через пограничный переход Хоргос-Алтынколь по расписанию пассажирского поезда № 103/104 сообщением «Урумчи-Алматы-2». На станции Алматы-2 состав будет находиться несколько дней. За это время казахстанская сторона обеспечит меры безопасности и помощь в организации культурных мероприятий на железнодорожном вокзале для пассажиров, — говорится в сообщении КТЖ.