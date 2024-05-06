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    18:46, 05 Май 2024 | GMT +6

    Туристический пассажирский поезд запустят из Сианя в Алматы

    Туристический пассажирский поезд запустят из Сианя в Алматы
    Фото: Министерство транспорта РК

    На площадке Министерства транспорта обсудили вопросы запуска разового туристического пассажирского поезда Сиань — Алматы в рамках года казахстанского туризма в Китайской Народной Республике, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство.

    Так, совместно с представителями заинтересованных сторон были рассмотрены вопросы касательно технических и технологических возможностей, а также курсирования туристического поезда.

    Ранее пресс-служба КТЖ сообщала, что вопросы организации запуска международного туристического пассажирского поезда из г. Сиань в Алматы обсудили в ходе рабочей встречи руководители АО «НК «КТЖ», АО «Пассажирские перевозки» и делегации правительства города Сиань (КНР).

    — Курсирование туристического поезда будет осуществляться через пограничный переход Хоргос-Алтынколь по расписанию пассажирского поезда № 103/104 сообщением «Урумчи-Алматы-2». На станции Алматы-2 состав будет находиться несколько дней. За это время казахстанская сторона обеспечит меры безопасности и помощь в организации культурных мероприятий на железнодорожном вокзале для пассажиров, — говорится в сообщении КТЖ.

    Теги:
    Туризм Китай КТЖ Минтранспорта РК Железная дорога Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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