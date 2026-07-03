Туристы жалуются на дорогой отдых на Балхаше, власти строят новые коммунальные пляжи

Отдых на побережье Балхаша в области Жетысу с каждым годом становится популярнее, однако вместе с ростом туристического потока растут и цены, передает корреспондент агентства Kazinform.

Многие отдыхающие признаются: за сутки отдыха на одного человека без учета проживания приходится тратить не менее 10 тысяч тенге, при этом уровень сервиса в частном секторе пока не всегда оправдывает расходы.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

По словам туристов, природные условия Балхаша остаются главным преимуществом курорта, однако качество услуг пока заметно отстает.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

— Мы приезжаем сюда уже несколько лет подряд. Конечно, видно, дорога сейчас отремонтирована полностью, побережье развивается, появляются новые объекты, становится чище. Но отдых все равно дорогой. На одного человека за день уходит не меньше 10 тысяч тенге, и это без особых развлечений. При этом условия, которые предлагают многие частные базы и гостевые дома, пока не соответствуют таким ценам. Хотелось бы, чтобы вместе с благоустройством рос и уровень сервиса, — отмечает туристка из России Эльмира Кайсарова.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

Другие отдыхающие также считают, что потенциал Балхаша значительно выше существующего уровня туристического обслуживания.

— Место очень красивое, природа великолепная. Но за такие деньги хочется получать более качественный сервис. Пока есть над чем работать. Хотелось бы видеть мусорные контейнеры, санитарные узлы у побережья — элементарную первую необходимость для отдыхающего, — говорит Гульнар Аскербеккызы.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

Стоимость проживания также остается высокой. Сегодня на побережье работают 16 пансионатов и гостиниц. В среднем размещение обходится туристам в 15–20 тысяч тенге в сутки на одного человека, причем в эту стоимость, как правило, не входит питание. Еду отдыхающие оплачивают отдельно по меню в кафе и столовых, что дополнительно увеличивает общие расходы на отдых.

Одним из решений этой проблемы должно стать строительство трех новых коммунальных пляжей европейского уровня прямо на побережье озера Балхаш.

Как сообщил заместитель акима области Жетысу Марлен Колбаев, первый пляж откроется уже к середине июля. Он разместится на территории площадью 6 гектаров и сможет одновременно принимать до 3 тысяч отдыхающих. Для туристов оборудуют парковку на 500 автомобилей.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

На территории будут работать фудкорт с кафе и ресторанами, полицейский пункт, медицинский кабинет, спасательная служба, комната матери и ребенка, а также санитарные зоны и места отдыха.

В середине июля начнется строительство второго коммунального пляжа площадью 14 гектаров. Он станет крупнейшим в проекте и будет ориентирован прежде всего на семейный отдых. Здесь предусмотрены безопасные детские зоны для купания с постепенным увеличением глубины, игровые площадки и благоустроенная территория.

Осенью стартует строительство третьего пляжа площадью 7 гектаров. Помимо пляжного отдыха здесь планируется создать этнокультурное пространство с прогулочными зонами, открытой сценой для проведения мероприятий и будущим этноаулом.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

Параллельно ведутся работы по развитию инженерной инфраструктуры. На побережье прокладываются кабельные линии электроснабжения, устанавливаются трансформаторные подстанции, а территория будет полностью освещена.

Также сообщается, что для поддержания чистоты создано специализированное предприятие «Балхаш Тазалық». В его штат вошли 38 сотрудников, закуплены 22 единицы специализированной техники, которая будет заниматься уборкой побережья, просеиванием песка и вывозом мусора.

Ожидается, что создание современных коммунальных пляжей позволит сделать отдых на Балхаше более комфортным, безопасным и доступным. В то же время сами туристы надеются, что вслед за развитием инфраструктуры повысится и качество сервиса, а стоимость отдыха будет соответствовать уровню предоставляемых услуг.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области Балхаш собрал рекордное число гостей на Balkhash Tour Fest-2026.