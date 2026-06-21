Балхаш собрал рекордное число гостей на Balkhash Tour Fest-2026

За два дня побережье озера стало точкой притяжения для туристов со всей страны и зарубежья. Фестиваль вновь показал, как масштабные события помогают развивать отдых, бизнес и туристическую инфраструктуру Прибалхашья, передает корреспондент агентства Kazinform.

Еще несколько лет назад на месте нынешней фестивальной площадки было пустующее побережье. Сегодня здесь развиваются туристическая инфраструктура, открываются новые зоны отдыха, а Balkhash Tour Fest становится одним из самых заметных событий летнего сезона в Казахстане.

Фото: акимат Карагандинской области

Руководитель управления туризма Карагандинской области Ирина Любарская подчеркнула, что фестиваль стал важным инструментом развития региона.

Фото: акимат Карагандинской области

— Когда мы начинали этот проект, здесь был пустырь. Сегодня благодаря интересу туристов и поддержке государства бизнес активно инвестирует в побережье, — сказала она.

В этом году фестиваль собрал около 75 тысяч гостей — в пять раз больше, чем в первые годы его проведения. На два дня берег Балхаша превратился в масштабную площадку для спорта, культуры, развлечений и семейного отдыха.

Одним из главных событий стало первое в истории города дрон-шоу. Пятьсот беспилотников создали над озером световые композиции, посвященные Казахстану и Балхашу.

Фото: акимат Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

Ярким моментом стал и гастрономический рекорд: местные кулинары приготовили казыбургер весом 86,4 килограмма, который официально внесли в Книгу рекордов Казахстана.

Фото: акимат Карагандинской области

Фестиваль объединил десятки активностей для гостей разных возрастов. Около 300 спортсменов приняли участие в заплыве Cuprum Swim, танцевальный турнир собрал участников из Казахстана и России, а зрителей впечатлило выступление силача Сергея Цырульникова с программой, посвященной казахским батырам.

Фото: акимат Карагандинской области

Финальным аккордом стал большой концерт с участием популярных казахстанских артистов. На сцене выступили AYAU и хедлайнер фестиваля 6ELLUCCI. Завершился праздник красочным салютом над озером, который собрал тысячи зрителей на побережье. По словам продюсера фестиваля Рината Алманова, команда уже готовится к следующему сезону.

Фото: акимат Карагандинской области

— Мы стараемся каждый год удивлять гостей новыми форматами. В этом году расширили спортивную и развлекательную программу, представили проекты школьников и подготовили новые активности для посетителей, — отметил он.

После завершения Tour Fest площадка продолжит работу. В течение всего сезона здесь будут проходить концерты, выставки, дискотеки, спортивные и семейные мероприятия, поддерживая интерес туристов к Балхашу.