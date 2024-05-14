Туристы стали чаще посещать национальные парки Казахстана

О повышении интереса туристов к национальным паркам страны заявил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- С учетом повышенного спроса на экотуризм, фиксируется рост показателей посещения национальных парков. По итогам прошлого года национальные парки посетили более 2,4 млн человек, - сказал Ермек Маржикпаев на заседании Правительства.

По его словам, сегодня по Казахстану функционируют 16 визит-центров, из них 7 визит-центров расположены на территории национальных парков.

- За прошлый год национальные парки Алтын Емель, Шарын и Иле-Алатау пополнились 3 новыми визит-центрами общей стоимостью почти 3 млрд тенге, - заключил министр.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Казахстан посетили свыше девяти миллионов иностранцев.