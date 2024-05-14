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    12:06, 14 Май 2024 | GMT +6

    Туристы стали чаще посещать национальные парки Казахстана

    Колсай
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    О повышении интереса туристов к национальным паркам страны заявил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - С учетом повышенного спроса на экотуризм, фиксируется рост показателей посещения национальных парков. По итогам прошлого года национальные парки посетили более 2,4 млн человек, - сказал Ермек Маржикпаев на заседании Правительства.

    По его словам, сегодня по Казахстану функционируют 16 визит-центров, из них 7 визит-центров расположены на территории национальных парков.

    - За прошлый год национальные парки Алтын Емель, Шарын и Иле-Алатау пополнились 3 новыми визит-центрами общей стоимостью почти 3 млрд тенге, - заключил министр.

    Ранее сообщалось, что в 2023 году Казахстан посетили свыше девяти миллионов иностранцев.

    Теги:
    Правительство Туризм Министерство туризма и спорта РК Регионы
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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