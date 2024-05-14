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    10:34, 14 Май 2024 | GMT +6

    Свыше девяти миллионов иностранцев посетили Казахстан в 2023 году

    туризм
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев доложил о развитии туристской отрасли в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - По итогам 2023 года туристская отрасль не только полностью восстановилась после пандемии, но и достигла исторического максимума по основным показателям туризма. В 2023 году 9,2 млн иностранных граждан посетили Казахстан, что в 2 раза больше показателя 2022 года, - сказал Ермек Маржикпаев на заседании Правительства.

    По его словам, более 9,6 млн отечественных граждан совершили путешествия внутри страны. Этот показатель превышает 2022 год на 1 млн человек.

    - Местами размещения оказаны услуги на сумму более 229 млрд тенге, что в 1,3 раза больше показателя 2022 года. Налоговые поступления в бюджет от отрасли туризма составили 450 млрд тенге, на 64 млрд тенге больше показателя 2022 года. Эта динамика свидетельствует о положительных тенденциях развития отрасли, - добавил министр.

    Теги:
    Правительство Туризм Министерство туризма и спорта РК Иностранцы Статистика
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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