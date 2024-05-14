Свыше девяти миллионов иностранцев посетили Казахстан в 2023 году

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев доложил о развитии туристской отрасли в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

- По итогам 2023 года туристская отрасль не только полностью восстановилась после пандемии, но и достигла исторического максимума по основным показателям туризма. В 2023 году 9,2 млн иностранных граждан посетили Казахстан, что в 2 раза больше показателя 2022 года, - сказал Ермек Маржикпаев на заседании Правительства.

По его словам, более 9,6 млн отечественных граждан совершили путешествия внутри страны. Этот показатель превышает 2022 год на 1 млн человек.