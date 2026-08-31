Туристы пропали после внезапного наводнения в Гранд-Каньоне

Один человек погиб и более десятка туристов и отдыхающих пропали без вести после того, как внезапные наводнения захлестнули отдаленный район Большого Каньона в США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News .

Власти пытаются разыскать путешественников, которые могли оказаться в затруднительном положении на тропе Норт-Кайбаб, а также туристов, находившихся вдоль ручья Брайт-Энджел-Крик в Аризоне, на ранчо Фантом или в кемпинге Брайт-Энджел.

Служба национальных парков сообщила, что 46-летний мужчина был найден в Кристал-Рапидс на реке Колорадо. 15 человек числятся пропавшими без вести.

В воскресенье 62 человека были эвакуированы с ранчо Фантом и нижней части тропы Норт-Кайбаб.

Администрация парка сообщила, что пешеходные мосты вдоль ручья Брайт-Энджел-Крик были разрушены, «что лишило туристов возможности пересечь водоем», а некоторые переправы через реку Колорадо были закрыты на время оценки ущерба. Движение судов по реке Колорадо также было остановлено из-за риска столкновения с плавающими обломками.

С момента открытия парка в 1922 году Гранд-Каньон пользуется большой популярностью.

Ранее сообщалось, что наводнение в Непале и Китае привело к гибели более 900 человек, почти 5000 считаются пропавшими без вести.