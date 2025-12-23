Туристы принесли Мангистауской области 17,2 млрд тенге

По его словам, количество туристов, посещающих Мангистаускую область, ежегодно растет.

— По сравнению с прошлым годом рост составил 13%, — отметил аким на пресс-конференции в СЦК.

Фото: СЦК

В регионе на 2025–2029 годы запланированы 17 туристических инвестиционных проектов общей стоимостью 198 млрд тенге. Они создадут более 800 рабочих мест. В этом году уже введены четыре объекта: апартаменты «Omirapartments» (второй этап), гостиничные комплексы «Wyndham Garden Aktau» и «Shahristan», а также реконструированная гостиница «Достар».

Фото: акимат Мангистауской области

Кроме того, строится санаторно-курортный комплекс с термальными водами, для детского отдыха на побережье Каспия открыт многофункциональный центр «AqquResort& Camp». Завершено строительство визит-центра в урочище Бозжыра, который заработает в следующем туристическом сезоне.

Фото: акимат Мангистауской области