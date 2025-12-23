Туристы принесли Мангистауской области 17,2 млрд тенге
За девять месяцев 2025 года Мангистаускую область посетили более 350 тысяч туристов, которым оказаны услуги на 17,2 млрд тенге, сообщил аким региона Нурдаулет Килыбай, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, количество туристов, посещающих Мангистаускую область, ежегодно растет.
— По сравнению с прошлым годом рост составил 13%, — отметил аким на пресс-конференции в СЦК.
В регионе на 2025–2029 годы запланированы 17 туристических инвестиционных проектов общей стоимостью 198 млрд тенге. Они создадут более 800 рабочих мест. В этом году уже введены четыре объекта: апартаменты «Omirapartments» (второй этап), гостиничные комплексы «Wyndham Garden Aktau» и «Shahristan», а также реконструированная гостиница «Достар».
Кроме того, строится санаторно-курортный комплекс с термальными водами, для детского отдыха на побережье Каспия открыт многофункциональный центр «AqquResort& Camp». Завершено строительство визит-центра в урочище Бозжыра, который заработает в следующем туристическом сезоне.
— В регионе реализуется комплексный план по развитию туризма. Проводится модернизация железнодорожных вокзалов Мангистау, Шетпе и Бейнеу, а также начато строительство нового аэропорта в Кендирли. Эта инфраструктура выведет отрасль на новый уровень, — отметил Нурдаулет Килыбай.