Туристам напомнили об экосборе на Старой австрийской дороге в ВКО

Путешествие по одному из самых известных горных маршрутов Восточного Казахстана требует обязательной регистрации и оплаты экологического сбора. Такие правила действуют на Старой австрийской дороге, значительная часть которой проходит по особо охраняемой природной территории, передает корреспондент агентства Kazinform.

Старая австрийская дорога была построена более века назад — в 1915–1916 годах австрийскими военнопленными.

Сегодня исторический маршрут через Мраморный перевал, Маркаколь и далее в сторону Катон-Карагайского района привлекает туристов своей труднодоступностью и горными пейзажами.

Но свободно проехать по всему маршруту нельзя. Значительная часть Старой австрийской дороги и ключевые выезды проходят по территории Маркакольского государственного природного заповедника.

Поэтому путешественникам необходимо предварительно зарегистрироваться и оплатить экологический сбор.

— Оплатить за проезд по Старой австрийской дороге необходимо в селе Урунхайка — в администрации Маркакольского государственного природного заповедника. Поскольку значительная часть маршрута и ключевые выезды проходят по особо охраняемой природной территории, каждый путешественник обязан зарегистрироваться и оплатить экологический сбор, — сообщили в Маркакольском государственном природном заповеднике.

Таким образом, плата связана с прохождением маршрута по особо охраняемой природной территории.

Старая австрийская дорога считается одним из наиболее необычных исторических маршрутов Восточного Казахстана. Она проходит по сложной высокогорной местности, поэтому перед поездкой туристам также необходимо учитывать состояние дороги и погодные условия.

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