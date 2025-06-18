Туриста из Китая спасли в горах Алматы

На место незамедлительно выдвинулась группа поисково-спасательного поста «БАУ» — пять человек спасателей и одна единица техники.

— Подъем занял почти два часа. В 20:42 спасатели обнаружили пострадавшего. Турист был осмотрен, ему оказали первую помощь и начали спуск. Благодаря точной геолокации и оперативным действиям службы спасения «109», иностранец не остался один в горах и вовремя получил необходимую помощь, — сообщили в пресс-службе Службы спасения 109.

Ранее в Алматинской области группа туристов совершала восхождение на пик Фурманова. При спуске один из участников — 14-летний подросток — задержался и сбился с пути. Его искали всю ночь.