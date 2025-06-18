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    00:01, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Туриста из Китая спасли в горах Алматы

    Спасатели Алматы оказали помощь гражданину Китая, получившему травму на вершине «Три брата» и не имевшему возможности самостоятельно спуститься вниз, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Туриста из Китая спасли в горах Алматы
    Фото: ДЧС Алматы

    На место незамедлительно выдвинулась группа поисково-спасательного поста «БАУ» — пять человек спасателей и одна единица техники.

    — Подъем занял почти два часа. В 20:42 спасатели обнаружили пострадавшего. Турист был осмотрен, ему оказали первую помощь и начали спуск. Благодаря точной геолокации и оперативным действиям службы спасения «109», иностранец не остался один в горах и вовремя получил необходимую помощь, — сообщили в пресс-службе Службы спасения 109.

    Ранее в Алматинской области группа туристов совершала восхождение на пик Фурманова. При спуске один из участников — 14-летний подросток — задержался и сбился с пути. Его искали всю ночь. 

    Теги:
    Туризм Горы Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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