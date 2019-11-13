Турист украл фотоловушку для снежного барса в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Турист украл, а затем вернул фотоловушку для снежного барса в горах Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Был такой случай в этом году. Мы совместно с фондом Snow Leopard Foundation и институтом зоологии на территории Иле-Алатауского национального парка установили фотоловушки на снежного барса. Мы в одном месте поставили две ловушки, а одну из них какой-то турист увидел и забрал с собой. Вторую он не заметил и попался в ее кадр. Фотоловушка засняла половину его лица. Этого было достаточно, чтобы найти его», - рассказал старший научный сотрудник Алматинского природного государственного заповедника Салторе Сапарбаев.

По его словам, камеру вернули в течение 1-2 дней. В этой фотоловушке зафиксирован уникальный кадр, где в ночное время снежный барс уходит в горы на фоне города Алматы.

«Это вообще самый удивительный снимок», - добавил он.

Кроме того, он рассказал, что весной этого года ему удалось зафиксировать на камеру сразу трех снежных барсов с близкого расстояния.

«На территории Алматинского заповедника в ущелье левого Талгара мне повезло увидеть семью снежного барса, мать и двух детенышей. Вначале я увидел их на расстоянии одного километра, но мне удалось подкрасться к ним на 10 метров», - отметил Салторе Сапарбаев.

Он добавил, что этот вид кошачьих сейчас считается редким. Его исключили из списка исчезающих видов, поскольку численность начинает увеличиваться благодаря программам по борьбе с браконьерством и фотоловушкам. Салторе Сапарбаев также добавил, что на территории Алматинского природного государственного заповедника установлено более 30 фотоловушек, которые работают без перебоя 24 часа в сутки. Их батареи выдерживают 40 градусные морозы и их меняют раз в год.

Напомним, в прошлом году, самка и котята снежного барса впервые «попались» в фотоловушку в Иле-Алатауском нацпарке.