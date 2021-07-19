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    12:31, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Турист пропал в горах Заилийского Алатау

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Заилийского Алатау пропал мужчина в одиночку отправившийся на пик Маншук Маметовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «18 июля в дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда поступило сообщение от ДЧС города Алматы. Молодой человек 27 лет после ночевки на озере Маншук Маметовой, решил утром подняться на одноименный пик. Вечером турист отправил другу сообщение о том, что ему удалось совершить восхождение, но ему нужна помощь, так как он не может самостоятельно спуститься. После это связь с мужчиной прервалась. На место происшествия выехала оперативная группа РОСО в количестве 6 человек личного состава на 1 единице автотехники», - сообщили в МЧС.

    По информации ведомства, спасатели РОСО встретились с альпинистами Федерации альпинизма (база Туюксу), от них выделили 2 человека. Совместно с альпинистами оперативная группа РОСО доехала до озера № 6 и выдвинулась дальше пешим ходом в сторону пика М. Маметовой.

    Сотрудниками РОСО был исследован низ ледника и просмотрена морена. Альпинисты прошли по гребню вершины пика М.Маметовой.

    «Известно, что турист оставил свой рюкзак у рабочих Казселезащиты, сказал, что вернётся к обеду 18.07.2021г., но так и не вернулся. Рано утром 19 июля выехала вторая оперативная группа РОСО в количестве 7 человек личного состава на 1 единице автотехники на смену первой группы. На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда совершают облёт пика М. Маметовой на борту АО «Казавиаспас», - дополнили в МЧС.


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