Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Турист из Великобритании потерялся в горах Алматы
10 Августа 2022 15:11

Турист из Великобритании потерялся в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 43-летний гражданин Великобритании Макогон Роман спускался с пика «Чимбулачка», но сбился с пути и потерялся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Службы спасения Алматы, информация о пропаже гражданина поступила в 21:08 от ДЧС. На поиски выехал экипаж аварийно-спасательного отряда совместно с КСП «Туюксу».

«В 22:44 спасатели установили визуальный контакт с потерявшимся и продолжили движение до него. В 00:30 они встретились с туристом и начали спуск. В 02:45 спасатели спустили потерявшегося до ГК «Чимбулак». Там его ждала супруга. В медицинской помощи мужчина не нуждался», - сообщили в Службе спасения Алматы.


Новости по теме
Девушка спрыгнула в Иртыш с подвесного моста в Семее
Ребенка и мужчину спасли на Жасыбае
Читайте также
Станцию метро «Калкаман» планируют завершить за три года в Алматы
День Абая: в алматинском метро прозвучали произведения великого поэта
Появились кадры с места гибели гвардейца в Алматинской области
Сильный запах газа напугал жителей Петропавловска
Восемь задержанных водителей в Алматы задолжали почти 9 млн тенге за адмштрафы
Юрист Бурхан Жансейтов водворен в СИЗО
Машины-двойники выявили в Алматы
Венки к памятнику Абая возложили в Алматы
Популярное
1 Назначен первый заместитель акима Жамбылской области
2 Назначен первый заместитель прокурора Атырауской области
3 Мужчина поймал упавшую с 10 этажа девочку в Нур-Султане
4 Досудебное расследование прекратили в отношении экс-начальника миграционной службы ДП Атырауской области
5 Выращиванием петуний занимаются 150 дворов в селе СКО

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив