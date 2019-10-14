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Турист из Малайзии не может вернуться на родину из-за потерянных документов в Кок-Тобе

14 Октября 2019 12:42
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Турист из Малайзии не может вернуться на родину из-за потерянных документов в Кок-Тобе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Гражданин Малайзии не может выехать к себе на родину из-за оставленного документа в парке Кок-Тобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Департамент полиции Алматы обращается к жителям и гостям города с просьбой оказать содействие в поиске утерянных документов гражданина Малайзии Cheah Peng Hock.

«В парке Кок-Тобе оставил барсетку с документами, в связи с чем, в настоящее время не может выехать к себе на родину», - сообщили в полиции.

К слову, барсетку нашла одна семья, которая запечатлена на данных кадрах, но еще не вернула.

«Убедительно просим Вас, если Вы узнали людей на данных фотографиях, сообщить в УП Медеуского района по следующим телефонам: 2544802, 2544809 и 87017395394», - добавили в ДП.


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Ключевые слова: Алматы, Туризм, МВД РК,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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