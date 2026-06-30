Тургайские геоглифы планируют включить в предварительный список наследия ЮНЕСКО

В Костанайской области продолжают исследование Тургайских геоглифов и готовят материалы для включения археологического комплекса Урпек I в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как рассказал руководитель управления культуры акимата Костанайской области Куралбек Атамуратов на аппаратном совещании, сегодня в регионе насчитывается 1327 памятников истории и культуры, из которых 39 включены в Сакральную карту Казахстана. В их числе 10 объектов общенационального и 29 регионального значения.

— Одним из ключевых направлений остается исследование Тургайских геоглифов. В Амангельдинском районе продолжается полевая работа на таких объектах, как линия Сандыктау и Уштогайский квадрат, — прозвучало в докладе.

Параллельно ведется работа по подготовке археологического комплекса Урпек I к включению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В рамках этого проекта планируется проведение аварийно-спасательных работ по периметру Тургайского трикветра. Продолжается работа по изучению Тургайских геоглифов, которые планируется также внести в Предварительный список ЮНЕСКО.

В управлении отметили, что для включения объектов в Предварительный список Всемирного культурного наследия Казахстана необходимо провести комплекс научных исследований, включая изучение архивных и картографических материалов, натурные исследования с применением современных технологий, а также подготовить историко-культурную экспертизу и проекты охранных зон.

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