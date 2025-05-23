Турецкий бизнес возвращается в Сирию: рекордный рост экспорта и окно в Европу

Данные Союза экспортеров Юго-Восточной Анатолии (GAİB) свидетельствуют, что экспорт из Турции в Сирию за первые четыре месяца 2025 года составил $669,6 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок увеличился на 36,7%. К примеру, в январе-апреле 2024 года экспорт составлял $490 млн.

Особенно резкий рост отмечен в апреле. Объем экспорта в Сирию за этот месяц достиг $162 млн, что на 57,6% больше, чем в апреле 2024 года. Данный скачок стал одним из наиболее заметных показателей в торговле Турции со странами региона.

Рост турецкого экспорта в Сирию совпал с международными изменениями в санкционной политике. После того как Соединенные Штаты заявили о готовности ослабить санкции против Дамаска, а Евросоюз начал процесс их отмены, турецкий бизнес увидел новые возможности для укрепления экономических связей с арабским государством.

Турецкие компании готовятся играть ключевую роль в восстановлении Сирии и могут стать мостом между сирийским рынком и Европейским союзом. По мнению представителей деловых кругов, именно географическое положение Турции и ее опыт работы на ближневосточных рынках дают ей стратегическое преимущество в новой фазе торгового взаимодействия.

Эксперты подчеркивают, что возобновление торговли с Сирией может не только поддержать турецких экспортеров, но и способствовать стабилизации экономики Сирии за счет поставок продовольствия, строительных материалов, техники и других необходимых товаров.

Ранее мы писали о том, что Турция определила для себя три основных направления своей политики в отношении Сирии, которые будут определять ее дальнейшие действия в регионе.

Позднее сообщалось, что Анкара и Дамаск значительно усилили торгово-экономическое сотрудничество с начала этого года.