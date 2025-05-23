РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:14, 22 Май 2025 | GMT +5

    Турецкий бизнес возвращается в Сирию: рекордный рост экспорта и окно в Европу

    С начала этого года экспорт Турции в Сирию вырос на 36,7%, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Турецкий бизнес
    Фото: borsagundem.com.tr

    Данные Союза экспортеров Юго-Восточной Анатолии (GAİB) свидетельствуют, что экспорт из Турции в Сирию за первые четыре месяца 2025 года составил $669,6 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок увеличился на 36,7%. К примеру, в январе-апреле 2024 года экспорт составлял $490 млн.

    Особенно резкий рост отмечен в апреле. Объем экспорта в Сирию за этот месяц достиг $162 млн, что на 57,6% больше, чем в апреле 2024 года. Данный скачок стал одним из наиболее заметных показателей в торговле Турции со странами региона.

    Рост турецкого экспорта в Сирию совпал с международными изменениями в санкционной политике. После того как Соединенные Штаты заявили о готовности ослабить санкции против Дамаска, а Евросоюз начал процесс их отмены, турецкий бизнес увидел новые возможности для укрепления экономических связей с арабским государством.

    Турецкие компании готовятся играть ключевую роль в восстановлении Сирии и могут стать мостом между сирийским рынком и Европейским союзом. По мнению представителей деловых кругов, именно географическое положение Турции и ее опыт работы на ближневосточных рынках дают ей стратегическое преимущество в новой фазе торгового взаимодействия.

    Эксперты подчеркивают, что возобновление торговли с Сирией может не только поддержать турецких экспортеров, но и способствовать стабилизации экономики Сирии за счет поставок продовольствия, строительных материалов, техники и других необходимых товаров.

    Ранее мы писали о том, что Турция определила для себя три основных направления своей политики в отношении Сирии, которые будут определять ее дальнейшие действия в регионе.

    Позднее сообщалось, что Анкара и Дамаск значительно усилили торгово-экономическое сотрудничество с начала этого года.

    Теги:
    Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Сейчас читают