Турецкий беспилотник впервые в истории поразил воздушную цель вне видимости
Турецкий истребитель вошел в историю мировой авиации, став первым в мире беспилотным боевым самолетом, который с помощью ракеты класса «воздух–воздух» за пределами прямой видимости уничтожил сверхзвуковую реактивную мишень, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.
Испытание прошло над полигоном в районе города Синоп. Беспилотник обнаружил цель с помощью бортового радара с активной фазированной решеткой, захватил ее на сопровождение и успешно выпустил ракету дальнего действия. Национальная ракета поразила высокоскоростную мишень прямым попаданием.
Большинство существующих в мире проектов беспилотных боевых самолетов разрабатываются для выполнения задач «воздух–земля». До сих пор ни одна беспилотная платформа в мире не обладала способностью вести огонь по воздушным целям.
Впервые в истории авиации полностью национальная цепочка «радар — ракета — беспилотный носитель» успешно выполнила задачу воздушного боя.
Благодаря крайне низкой радиолокационной заметности и передовым сенсорам беспилотник способен обнаруживать противника на огромных дистанциях раньше, чем будет обнаружен сам.
В испытании участвовали пять истребителей F-16 ВВС Турции, поднявшихся с авиабазы Мерзифон.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.
Ранее сообщалось, что в Турции установлен новый рекорд по экспорту военной продукции.