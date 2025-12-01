Турецкий беспилотник впервые в истории поразил воздушную цель вне видимости

Испытание прошло над полигоном в районе города Синоп. Беспилотник обнаружил цель с помощью бортового радара с активной фазированной решеткой, захватил ее на сопровождение и успешно выпустил ракету дальнего действия. Национальная ракета поразила высокоскоростную мишень прямым попаданием.

Большинство существующих в мире проектов беспилотных боевых самолетов разрабатываются для выполнения задач «воздух–земля». До сих пор ни одна беспилотная платформа в мире не обладала способностью вести огонь по воздушным целям.

Впервые в истории авиации полностью национальная цепочка «радар — ракета — беспилотный носитель» успешно выполнила задачу воздушного боя.

Благодаря крайне низкой радиолокационной заметности и передовым сенсорам беспилотник способен обнаруживать противника на огромных дистанциях раньше, чем будет обнаружен сам.

В испытании участвовали пять истребителей F-16 ВВС Турции, поднявшихся с авиабазы Мерзифон.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

Ранее сообщалось, что в Турции установлен новый рекорд по экспорту военной продукции.