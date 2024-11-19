Турецкие сериалы изучают в университетах: новый курс открылся в Катаре

Турецкие сериалы стали неотъемлемой частью мирового медиапейзажа, завоевав огромную популярность на Ближнем Востоке, Балканах, а также в Латинской Америке и Центральной Азии. На Ближнем Востоке такие сериалы, как «Gümüş» (в русскоязычной аудитории известен как «Серебро», а в арабском мире – «Нур»), сыграли ключевую роль в популяризации турецкой телевизионной продукции. На Балканах незабываемым хитом стал сериал «Binbir Gece» («Тысяча и одна ночь»), а в Латинской Америке успехом пользовался «Fatmagul’un Suçu Ne?» («В чем вина Фатмагуль?»).

Сейчас турецкие сериалы могут похвастаться более чем 700 миллионами зрителей по всему миру. Среди русскоязычной аудитории также особую популярность завоевали такие сериалы, как «Великолепный век», «Бахар», «Зимородок» и другие, которые продолжают привлекать внимание широкой аудитории.

Новый курс в Катарском университете будет посвящен не только популярности турецких сериалов, но и их культурному воздействию. При этом внимание будет фокусироваться на таких аспектах, как сценарий, персонажи и социальные проблемы, затрагиваемые в разных сериалах.

Программа Северо-Западного университета Катара также исследует, вопрос почему турецкие сериалы привлекли такую широкую международную аудиторию, и как они стали важным инструментом культурной дипломатии Турции. Университет надеется, что курс будет полезен не только для студентов, интересующихся медиапроизводством, но и для специалистов в области международных отношений и культурологии.

Ранее сообщалось о том, что турецкий режиссер, сценарист и продюсер Эмре Шахин, продюсер Фикрет Маноглу и художник-постановщик Зеки Сарайоглу из Karga Seven Pictures, приехали в Казахстан, чтобы лично встретиться с государственным советником Ерланом Карином и обсудить предстоящие съемки мини-сериала о хане Джучи, основателе Золотой Орды.