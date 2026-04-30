Турецкие бронемашины переходят на электрическую тягу

В Турции разработан новый электрический вариант бронеавтомобиля, сочетающий низкую заметность, высокую мобильность и адаптацию к современным военным задачам, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Турецкая оборонная промышленность продолжает развивать линейку бронетехники, делая акцент на новых технологических решениях. В этом году на международной выставке «SAHA 2026» в Стамбуле, будут представлены обновленные конфигурации бронеавтомобилей, включая полностью электрическую модель.

Новая разработка представляет собой электрическую версию легкого бронеавтомобиля, предназначенного для широкого спектра задач — от транспортировки и огневой поддержки до разведки. Ключевыми особенностями машины стали низкий тепловой след, бесшумность и экологичность, что делает технику особенно эффективной в разведывательных и наблюдательных операциях.

По словам разработчиков, проект находится в стадии финальных испытаний. Завершены сборка и базовые тесты, впереди — проверка на дальние дистанции, а также интеграция дополнительного оборудования. Ожидается, что все испытания будут завершены до конца года.

Фото: Анадолу

Отказ от двигателя внутреннего сгорания позволил снизить уровень шума и теплового излучения, а также повысить маневренность за счет более простой и быстрой реакции электрической силовой установки. Запас хода машины составляет около 200 километров в зависимости от условий эксплуатации.

Одним из перспективных направлений применения станет использование в качестве передового беспилотного или дистанционно управляемого средства для сопровождения колонн. Благодаря низкой заметности и отсутствию экипажа машина может выполнять функции разведки и раннего обнаружения угроз.

Кроме того, платформа сохраняет высокую проходимость и оснащается современными системами защиты, включая средства против химических, биологических и радиационных угроз, а также автоматические системы пожаротушения.

Ранее мы писали, что в Турции наблюдается значительный рост числа пользователей и техники в сфере беспилотных летательных аппаратов. Согласно отчету Главного управления гражданской авиации за 2025 год, количество действующих лицензий пилотов БПЛА превысило 1,6 млн человек.