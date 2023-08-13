Турецкому «Бешикташу» удалось сбить цену на Зайнутдинова
Если ранее российский инсайдер Иван Карпов писал, что сумма сделки составит 5 миллионов евро + 15% от перепродажи, то турецкий портал TRT Spor озвучил новые финансовые детали: 4,5 миллиона евро, причем эта сумма может быть выплачена в рассрочку в течение полутора лет.
Бахтиер Зайнутдинов выступает за московский ЦСКА с 2020 года. В этом сезоне казахстанец сыграл за «армейцев» пять матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Сайт Transfermarkt.de оценивает Зайнутдинова в 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что спортивный директор турецкого «Бешикташа» Джейхун Казанджи сделал заявление об интересе к футболисту московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиеру Зайнутдинову.
Бахтиер Зайнутдинов является воспитанником футбольного клуба «Тараз».
Полузащитнику московского ЦСКА Бахтиеру Зайнутдинову нужно перейти в турецкий «Бешикташ», такой трансфер пойдет на пользу как игроку, так и сборной Казахстана, заявил «Матч ТВ» вице‑президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох.
«Считаю, что ему нужно перейти в «Бешикташ». Его в этой команде видит главный тренер, а это всегда очень важно. Тренер понимает, что Бахтиер — универсал, и, на мой взгляд, это только ему в плюс. Уверен, что он будет иметь игровую практику в «Бешикташе»: он в отличном возрасте, квалифицирован, целеустремлен и трудолюбив. Для сборной это тоже только плюс, потому что наш футболист будет в команде, которая выступает в еврокубках.
Когда появились первые новости, сказал Бахтиеру, что такой переход принесет его карьере только положительные моменты. «Бешикташ» — один из топ‑клубов Турции, это же не середняк. Отмечу, что Бахтиер очень воспитанный парень, и он сделает все, чтобы клуб, который сделал для него многое, тоже остался доволен», — сказал Шох «Матч ТВ».