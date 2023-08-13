Турецкому «Бешикташу» удалось сбить цену на Зайнутдинова

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Стамбульский «Бешикташ» подпишет казахстанского полузащитника московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова на выгодных для себя условиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Если ранее российский инсайдер Иван Карпов писал, что сумма сделки составит 5 миллионов евро + 15% от перепродажи, то турецкий портал TRT Spor озвучил новые финансовые детали: 4,5 миллиона евро, причем эта сумма может быть выплачена в рассрочку в течение полутора лет.

Бахтиер Зайнутдинов выступает за московский ЦСКА с 2020 года. В этом сезоне казахстанец сыграл за «армейцев» пять матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Сайт Transfermarkt.de оценивает Зайнутдинова в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что спортивный директор турецкого «Бешикташа» Джейхун Казанджи сделал заявление об интересе к футболисту московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиеру Зайнутдинову.

Бахтиер Зайнутдинов является воспитанником футбольного клуба «Тараз».

Полузащитнику московского ЦСКА Бахтиеру Зайнутдинову нужно перейти в турецкий «Бешикташ», такой трансфер пойдет на пользу как игроку, так и сборной Казахстана, заявил «Матч ТВ» вице‑президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох.

«Считаю, что ему нужно перейти в «Бешикташ». Его в этой команде видит главный тренер, а это всегда очень важно. Тренер понимает, что Бахтиер — универсал, и, на мой взгляд, это только ему в плюс. Уверен, что он будет иметь игровую практику в «Бешикташе»: он в отличном возрасте, квалифицирован, целеустремлен и трудолюбив. Для сборной это тоже только плюс, потому что наш футболист будет в команде, которая выступает в еврокубках.

Когда появились первые новости, сказал Бахтиеру, что такой переход принесет его карьере только положительные моменты. «Бешикташ» — один из топ‑клубов Турции, это же не середняк. Отмечу, что Бахтиер очень воспитанный парень, и он сделает все, чтобы клуб, который сделал для него многое, тоже остался доволен», — сказал Шох «Матч ТВ».





