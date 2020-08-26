Воспитанник ФК «Тараз» Бахтиер Зайнутдинов будет выступать в московском ЦСКА

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Футбольный клуб «Тараз» продолжает традиции жамбылской школы футбола, воспитывая ярких игроков, которые не остаются незамеченными отечественными и зарубежными клубами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе ПФК «Тараз», воспитанник «Тараза» Бахтиер Зайнутдинов, успешно защищавший цвета родного клуба, а затем перебравшийся в «Астану» и «Ростов», теперь будет выступать в московском ЦСКА.

«Зайнутдинов является игроком сборной Казахстана, - пояснили в пресс- службе ФК «Тараз», - он прекрасно проявил себя в «Ростове». Недавно он забил мяч чемпиону страны «Зениту», а в последнее время стал игроком основного состава. Его игра не осталась незамеченной в России, и один из лидеров первенства, многократный чемпион страны ЦСКА решил подписать с ним контракт на пять лет. Для игрока-универсала это новая ступень в карьере».

Отметим, что жамбылский футбол имеет славные страница истории, начиная с 1921 года, и громкие имена. В первом чемпионате города в 1936 году победителем стал «Локомотив», который в 1946 году впервые стал чемпионом Казахской ССР. Тогда в «Локомотиве» играли такие известные спортсмены как Евгений Ротт, Сергей Египко, Николай Ильин, Александр Мозговой, Василий Ткаченко, Евгений Байтазов, Евсей Уршанский, Василий Гончаров, Юрий Власов и другие.

В годы независимости жамбылская команда успешно участвует в национальном чемпионате Казахстана, принимает участие в розыгрыше Кубка кубков Азиатских стран. Тренировали команду главный тренер Виталий Марьянков и тренеры Виктор Хван, Анатолий Бельский. В 1995 и 1997 годах команда «Тараз» под руководством знаменитого Ваита Талгаева становится серебряным, а в 1996-м — золотым призёром чемпионата страны.

В истории казахстанского футбола много знаменитых игроков, которые вышли именно из жамбылского региона. Из «Тараза» вышли перспективные воспитанники, яркие игроки, известные сегодня по всему Казахстану, они играют сегодня во всех командах страны. Это олимпийский чемпион Евгений Яровенко, Олег Воскобойников, Вахид Масудов, Мурат Тлешев, Игорь Авдеев, Нуркен Мазбаев, Олег Литвиненко, Бауржан Исламхан, Еркебулан Сейдахмет и многие другие.



