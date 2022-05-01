Турецкий завод по переработке фруктов планируют построить в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области активно развиваются интенсивное садоводство и переработка плодово-ягодной продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект по производству и переработке фруктов реализуют турецкие инвесторы. Партнеров привлекает жаркий климат, достаточное количество ресурсов, а также всесторонняя поддержка государства.

Турецкая компания Great Production LTD (Goknur Gida) во главе с Османом Асланали настроены серьезно и намерены до 2024 года заложить 1100 гектаров садов и построить перерабатывающий завод.

При реализации проекта будут использоваться современное оборудование и инновационные технологии. Так, выращивание плодовых деревьев будет происходить методом интенсивного садоводства.

Современная технология интенсивного сада позволяет уже через 3-4 года после закладки получать богатый урожай. При средней урожайности традиционного сада 5-10 тонн фруктов с гектара интенсивный сад дает до 70 тонн плодов. Низкорослость деревьев позволяет облегчить уборку урожая, защиту от вредителей, создать более высокую плотность посадки, применять инновационные технологии орошения.

Продукцию, произведенную турецкими инвесторами в жамбылском регионе, планируется продавать на внутреннем рынке и за рубежом. Стоимость проекта составляет 98,4 млн долларов. Предполагается создание 1000 рабочих мест, на которые будут привлекаться местные жители.

Все вопросы по реализации проекта интенсивного садоводства и переработки плодово-ягодной продукции акимат Жамбылской области и турецкие бизнесмены обсудили онлайн. На встрече присутствовали аким региона Нуржан Нуржигитов, а также посол Республики Казахстан в Турции Еркебулан Сапиев.

Зарубежный инвестор отметил, что Great Production LTD является крупнейшей компанией по производству фруктовых и овощных концентратов в Турции.

Глава региона подчеркнул, что в стране принимаются все необходимые меры для улучшения инвестиционного климата. Турецким инвесторам будет оказана всесторонняя поддержка.

Отметим, впервые технологии интенсивного садоводства в Жамбылской области начали использовать в 2015 году. На 143 гектарах высадили яблоневые сады в крестьянских хозяйствах Жамбылского, Меркенского и Байзакского районов. Использовался передовой опыт Турции, Польши, Китая. Хозяйства получили богатый урожай яблок сортов «Голден делишес», «Айдарет», «Старкрымсон» и «Золотой превосход». В 2016 году подобные сады появились в Кордайском районе.

В 2021 году технологии интенсивного выращивания использовали в крестьянском хозяйстве «Береке Даст». Интенсивный яблоневый сад занимает площадь в 20 гектаров, здесь по современной технологии производят популярные сорта «Голден Делишес» и «Ред Делишес». В крестьянском хозяйстве «Нуржан» на пяти гектарах выращивают малину, работой занято 45 человек. Сельский кооператив «Алтын Алма» выращивает яблоневые сады по современной технологии на 50 гектарах. Средний урожай хозяйства - до двух тыс. тонн фруктов. В рамках проекта создано 40 рабочих мест.

Со стороны государства крестьянским хозяйствам по специальной программе предоставляются субсидии, местные аграрии поддерживаются как финансированием, так и арендой сельхозтехники по приемлемой цене.