Турецкий телеканал снимет сериал на основе казахстанского фильма «Томирис»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Турция намерены снять совместный исторический сериал на основе казахстанского фильма «Томирис» режиссера Акана Сатаева, снятого киностудией «Казахфильм» совместно с компанией Sataifilm. Реализацией проекта займется ведущий телеканал Турции – телерадиокорпорация TRT, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова.

Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова в рамках фестиваля Korkut Ata Turkic World Film Festival, прошедшего недавно в Стамбуле, встретилась с турецким депутатом Метином Гюндогду (Metin Gündoğdu) и известным продюсером Бараном Майда (Baran Mayda). В ходе встречи, на которой также присутствовало руководство киностудии «Казахфильм» - президент Акан Сатаев и вице-президент Айдар Баталов, а также режиссер Нургиса Альмурат, были обсуждены вопросы о создании сериала на основе казахстанской картины.

Стоит отметить, что фильм «Томирис», которым торжественно открылся фестиваль «Корыт ата», хорошо знаком турецкой публике. Как известно, в сентябре текущего года история о царице массагетов была показана во всех кинотеатрах Турции и вызвала большой интерес зрителей. Фильм был показан в более чем 200 кинотеатрах Турции.

Кроме того во время фестиваля был подписан важный документ, который даст новый импульс для развития сотрудничества в области кинематографии стран тюркского мира. Соглашение подписали: министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, министр культуры Азербайджанской Республики Анар Керимов, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов, генеральный директор национального агентства Узбеккино Фирдавс Абдухаликов и министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. В рамках документа стороны договорились создать совместный фонд, который будет оказывать поддержку киноиндустрии тюркского мира.

Также в рамках фестиваля Актоты Раимкулова совместно с руководством киностудии «Казахфильм» провела ряд встреч с известными турецкими кинематографистами и участниками фестиваля, где были обсуждены вопросы реализации совместных кинопроектов.

Напомним, в кинофестивале Korkut Ata Turkic World Film Festival, который в этом году был организован впервые министерством культуры и туризма Турции, приняли участие 42 кинокартины из 13 стран. В конкурсной программе смотра были показаны следующие фильмы «Казахфильма»: «Казахское ханство. Золотой трон» режиссера Рустема Абдрашова, документальная картина «Огонь, мерцающий в сосуде» режиссера Бахыта Каирбекова, полнометражный анимационный фильм «Культегин» режиссера Адая Абельдинова, кинолента «Аманат» режиссера Сатыбалды Нарымбетова и другие.

Во время торжественной церемонии закрытия фестиваля киностудию «Казахфильм» отметили специальным призом за вклад в кинематографию тюркского мира. Статуэтку Respect Award президенту киностудии Акану Сатаеву вручила известная турецкая актриса Фахрие Эвджен.

В следующем году фестиваль пройдёт в турецком городе Бурса. А в 2024 его планируют провести в Казахстане. Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулов отметила, что возможно фестиваль пройдет в Туркестане – в духовной столице тюркоязычных стран.