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Турецкий инвестор проявил интерес к строительству ТЭЦ в Кокшетау

20 Января 2023, 08:07
Турецкий инвестор проявил интерес к строительству ТЭЦ в Кокшетау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перспективы запуска новых инвестиционных проектов в Казахстане обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и исполняющий обязанности генерального директора турецкой компании «Гап Иншаат» Ченгель Азиз. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В ходе встречи Ченгель Азиз выразил заинтересованность компании расширить свои инвестиции в республике. В частности, по его словам, перспективным проектом является строительство ТЭЦ в городе Кокшетау.

Премьер-Министр подчеркнул, что Турецкая Республика — важный стратегический партнер для Казахстана, поэтому Правительство приветствует реализацию новых взаимовыгодных проектов.

При этом Алихан Смаилов добавил, что по проекту строительства ТЭЦ в Кокшетау на принципах прозрачности и конкурентности Министерство энергетики РК проводит открытый тендер, в котором могут принять участие все потенциальные инвесторы.

В свою очередь Ченгель Азиз заявил о готовности участвовать в тендере.

Согласно разработанному технико-экономическому обоснованию, электрическая мощность новой ТЭЦ в Кокшетау составит 240 МВт, тепловая – 520 Гкал/ч. Финансирование проекта будет осуществлено за счет средств инвестора — победителя тендера.

Компания «Гап Иншаат», головной офис которой находится в Стамбуле, была создана в 1996 году. Компания специализируется на создании различных инфраструктурных проектов «под ключ». В настоящее время «Гап Иншаат» ведет проекты в таких странах, как Турция, Туркменистан, Ирак, Катар, Саудовская Аравия и др.


Фото: primeminister.kz

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