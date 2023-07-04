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Турецкий «Бешикташ» заинтересовался Бактиером Зайнутдиновым

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
4 Июля 2023, 05:10
Турецкий «Бешикташ» заинтересовался Бактиером Зайнутдиновым

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Спортивный директор турецкого «Бешикташа» Джейхун Казанджи сделал заявление об интересе к футболисту московского ЦСКА и сборной Казахстана Бактиеру Зайнутдинову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«У нас есть футболисты, с которыми мы ведем переговоры из-за правила синего паспорта. Нам нужен казахстанский полузащитник Бактиер Зайнутдинов, который играет в ЦСКА», — цитирует представителя 16-кратного чемпиона Турции Haber Global.

Напомним, в Суперлиге Турции было принято новое правило на иностранцев, согласно которому в сезоне-2023/2024 один казахстанец в каждом клубе чемпионата не будет считаться легионером. Также в новом правиле указано, что в каждом клубе может играть максимум один футболист, имеющий турецкое гражданство или синюю карту, хотя он не имеет права выступать за сборную Турции по футболу.


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