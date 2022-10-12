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Турецкие компании заинтересованы в разработке месторождений Казахстана – Минидустрии
12 Октября 2022, 16:41

Турецкие компании заинтересованы в разработке месторождений Казахстана – Минидустрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Турецкие компании заинтересованы в разработке месторождений Казахстана. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совместно с турецкими компаниями строятся девять заводов. Три завода откроются до конца этого года. Турецкие компании также заинтересованы в разработке недр. В этом направлении работают семь компаний, еще три крупные компании выразили интерес к никелевым и другим месторождениям. Мы работаем по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, который проходит из Казахстана по Каспию через Азербайджан, Грузию. Мы подготовили соглашения по модернизации инфраструктуры ТМТМ, теперь ждем турецкую сторону. Остальные страны», - сказал Каирбек Ускенбаев.

Он также отметил, что на территории специальной экономической зоны в Астане строится один завод, строительство которого будет полностью завершено в ноябре текущего года.

«Внутри предприятия, которое мы считаем одним заводом, будет налажено четыре производства. Будет производиться медицинское постельное белье, кресла и другие вещи», - сообщил министр.


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