Турецкие инвесторы строят котельную в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В поселке Глубокое Восточно-Казахстанской области стартовало строительство нового теплоисточника (котельной). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «KAZAKH INVEST».

Проект турецкой компании АО «Mimsan Endustri Kazanlari Sanayi ve Ticaret A.S.» реализуется в рамках механизма государственно-частного партнерства. Период реализации проекта ГЧП составляет 12 лет, 10 из которых объектом будет управлять инвестор.

Проект предполагает строительство теплоисточника установленной мощностью 30 Гкал/час с установкой трех современных котлов. Основным топливом станет каменный уголь, с расходом угля не более 15 000 тонн на отопительный сезон.

Общий объем инвестиций в проект составит более 4,5 млрд тенге. Из них строительно-монтажные работы оцениваются в 1,4 млрд тенге, оборудование (программное обеспечение, оборудование, сервер) в 2,7 млрд тенге. Остальные средства будут направлены на управление проектом.

«В регионе активно развиваются проекты ГЧП. Общими усилиями руководства региона и KAZAKH INVEST на сегодняшний день удалось повысить интерес к реализации социальных и инфраструктурных проектов по механизму государственно-частного партнерства со стороны иностранных инвесторов . Проект предусматривает софинансирование со стороны государства в размере 40% от стоимости. Таким образом, государство вложит в проект свыше 1,6 млрд. тенге бюджетных средств, а турецкие бизнесмены проинвестируют более 2,8 млрд. тенге», - отметил Региональный директор АО «НК «KAZAKH INVEST» по Восточно-Казахстанской области Нартай Бейсеков.

По словам инвесторов, новая котельная будет вырабатывать теплоэнергию с помощью новейших энергоэффективных технологий, что значительно сократит расход органического топлива и уменьшит выбросы в атмосферу. По предварительным расчетам частных партнеров потребление электрической энергии на объекте снизится на 50% , а расходы на топливо – на 25%.

АО « Mimsan Endustri Kazanlari Sanayi ve Ticaret A . S .» - входит в топ-5 компаний в Турции в области теплотехники и энергетики с производством котлов и нагревательных устройств.