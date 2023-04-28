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Турция вошла в лигу производителей атомной энергии - Эрдоган

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Апреля 2023, 08:10
Турция вошла в лигу производителей атомной энергии - Эрдоган Фото: aa.com.tr

МЕРСИН. КАЗИНФОРМ - Турция вошла в число государств, производящих атомную электроэнергию. Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил 27 апреля по видеосвязи на церемонии завоза ядерного топлива на первый энергоблок АЭС «Аккую» в южной провинции Мерсин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

По словам турецкого лидера, ядерное топливо, доставленное в страну воздушным и морским транспортом, позволило включить первую АЭС страны - «Аккую» - в число объектов ядерной энергетики.

Турецкий лидер отметил, что на сегодняшний день в мире насчитывается 422 действующих АЭС, а еще 57 – находятся на стадии строительства. Эрдоган подчеркнул, что несмотря на 60-летнее опоздание, Турция все же вошла в лигу производителей ядерной энергии.

«25 процентов электроэнергии, потребляемой странами ЕС, сегодня вырабатывается атомными электростанциями. Еврокомиссия устранила сомнения, признав ядерную энергию источником «зеленой энергетики». Мы же превратили АЭС «Аккую» в часть этого процесса», - отметил Эрдоган.

Политик отметил, что АЭС - самый большой совместный инвестиционный проект Турции и РФ, куда вложено $20 млрд. Президент напомнил, что в рамках строительства первой АЭС Турции, в России прошли подготовку более 300 специалистов из Турции.

Проект «Аккую», как и многие другие важные начинания, был реализован по модели финансирования, исключающей нагрузку на госбюджет Турции, констатировал глава государства.

«Все энергоблоки АЭС «Аккую» будут введены в строй до 2028 года, что покроет 10% потребностей страны в электроэнергии. После выхода на установленную мощность, АЭС «Аккую» будет вырабатывать 35 млрд кВт/ч электроэнергии в год. Тот факт, что АЭС «Аккую» не пострадала от разрушительных землетрясений 6 февраля, говорит о профессионализме строителей», - продолжил президент Турции.

Политик сообщил, что благодаря АЭС «Аккую» объем затрат Турции на импорт газа снизится на $1,5 млрд в год. Этот проект окажет позитивное воздействие на рост турецкой экономики, заверил президент.

Президент Эрдоган сказал далее, что в свете опыта АЭС «Аккую», в скором времени планируется начало обсуждений проектов 2-й и 3-й АЭС в различных регионах Турции.


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