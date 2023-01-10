Турция предоставит Казахстану тысячу тонн высококачественных семян хлопчатника

10 Января 2023, 18:06

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Турецкие бизнесмены предоставят казахстанским фермерам тысячу тонн высококачественных семян хлопчатника на выгодных условиях. Договоренность была достигнута в Шымкенте на площадке бизнес-форума «Перспективы развития хлопководства в Республике Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Компания PROgen из Туреции презентовала новые сорта хлопчатника, устойчивые к болезням и вредителям, которые будут реализованы отечественным растениеводам в рассрочку. Займ на приобретение семян готова предоставить СПК «Туркестан» до конца года. Ранее между Казахстаном и Турцией был подписан меморандум о сотрудничестве по развитию семеноводства.

В работе бизнес-форума приняли участие представители Министерства сельского хозяйства РК, турецкие бизнесмены, производители хлопка-сырца, представители хлопко-перерабатывающих заводов, научных организаций, заводов по производству хлопкового масла, а также производители семян хлопчатника.

К участникам форума обратился вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек. Он отметил важность развития отрасли хлопководства.

«Прорабатывается вопрос увеличения доли казахстанского содержания в госзакупках, в том числе бытовых товаров и продукции переработки хлопка. На первом этапе нацкомпании должны будут закупать до 70% отечественной хлопчатобумажной продукции: постельное белье, полотенца и т.д. При формировании государственного оборонного заказа также планируется увеличить долю местного содержания с 30% до 70%», - отметил вице-министр.

На сегодня основная цель отрасли - сделать хлопковое производство конкурентоспособным и высокорентабельным за счет внедрения конкретных рыночных механизмов.

В целях исполнения поручения Президента Казахстана по развитию первичного семеноводства на базе опытных хозяйств, в том числе обновлению оборудования и стимулированию аграрной науки министерством разрабатывается комплексный план по развитию отрасли селекции и семеноводства.

Он предусматривает меры, направленные на решение системных проблемных вопросов, имеющих место на всех этапах селекции и семеноводства, в том числе хлопчатника. Особое внимание уделено мероприятиям, способствующим техническому перевооружению и обеспечению средствами производства селекционных учреждений, опытных хозяйств и производителей семян.

По итогам бизнес-форума между Институтом сельскохозяйственных исследований Восточного Средиземноморья Турецкой Республики и ТОО «СХОС Хлопководства и бахчеводства» было подписано соглашение о сотрудничестве по проведению совместных научных исследований, выведению новых сортов хлопчатника.

Фото: gov.kz