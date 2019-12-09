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Турция подтвердила заинтересованность открыть авиарейс Стамбул – Туркестан

9 Декабря 2019 11:00
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Турция подтвердила заинтересованность открыть авиарейс Стамбул – Туркестан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Турция подтвердила заинтересованность одной из первых иностранных авиакомпаний открыть рейсы по маршруту Стамбул – Туркестан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках поручения Главы государства по «открытому небу» авиакомпаниям Турции предложена возможность выполнять регулярные полеты в 11 казахстанских аэропортов (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей) без ограничений по частотам и возможностью использования пятой степени свободы воздуха. Турецкая сторона приветствует расширение воздушного сообщения в Нур-Султан, Алматы и планирует открытие регулярных рейсов в Актау и Костанай, а также подтвердила заинтересованность одной из первых иностранных авиакомпаний открыть рейсы по маршруту Стамбул - Туркестан после ввода в эксплуатацию строящегося аэропорта», - сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК.

Как отметили в ведомстве, по итогам встречи, стороны решили продолжить взаимовыгодное сотрудничество в области воздушного сообщения.

Ранее сообщалось, что Казахстан предоставил возможность выполнять регулярные полеты в 11 аэропортов авиакомпаниям Малайзии и Иордании.

Напомним, режим «открытого неба» в аэропортах городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей введен с 1 ноября 2019 года.

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Ключевые слова: Туркестанская область, Транспорт, Турция,
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Ринат Дусумов

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