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Турция окажет помощь в создании генетического банка растений в Казахстане

23 Декабря 2022, 19:44
Турция окажет помощь в создании генетического банка растений в Казахстане

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Вопросы взаимодействия Казахстана и Турции в АПК обсудили вице-министры сельского хозяйства двух стран в Анкаре. Об этом МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

10 ноября 2022 года в Шымкенте было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере семеноводства между Казахстаном и Турцией. Для дальнейшей реализации соглашения в столицу Турецкой Республики прибыла казахстанская делегация во главе с вице-министром Абулхаиром Тамабеком.

Стороны обсудили вопросы проведения совместных научных исследований, достигнута договоренность по обмену опытом по налаживанию процессов производства и создания сертификационной службы семян сельскохозяйственных растений.

Кроме того, Абулхаир Тамабек посетил офисы Ассоциации семеноводов Турецкой Республики «TSUAB», зернового союза «TMO» и сертификационной службы семян «TUAB», имеющие большой опыт в области проведения анализа семян на наличие болезней и вредителей.

Также казахстанская делегация побывала в Национальном генетическом банке семян Турецкой Республики. Во время встречи достигнута договоренность об оказании консультативной помощи по созданию подобного генетического банка в Казахстане.

Вопросы сотрудничества в области семеноводства также будут обсуждены в рамках двухсторонних встреч на площадке международного бизнес-форума «Семена для будущего»


Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства


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