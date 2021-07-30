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вчера 22:15
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Турция мобилизовала все возможности для ликвидации лесных пожаров
АНКАРА. КАЗИНФОРМ -Власти Турции мобилизовали все имеющиеся возможности для ликвидации лесных пожаров, охвативших ряд районов страны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».
В связи со сложившейся ситуацией президент поддерживает регулярные контакты с министром сельского и лесного хозяйства Бекиром Пакдемирли, министром окружающей среды и градостроительства Муратом Курумом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, которые находятся в регионе, пострадавшем от стихийного бедствия.
Руководители ведомств проинформировали президента об обстановке в зоне лесных пожаров.
Турецкий лидер выразил соболезнования в связи человеческими жертвами в результате пожаров и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Президент Эрдоган заверил, что государство окажет необходимое содействие в устранении последствий стихийного бедствия.
Как сообщалось ранее, три человека погибли, 122 пострадали, 58 госпитализированы в результате произошедшего лесного пожара в провинции Анталья.
Среди погибших и пострадавших при пожаре в Турции казахстанцев нет.
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