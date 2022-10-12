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Турция готова помочь Казахстану в возведении судостроительного завода
12 Октября 2022, 17:50

Турция готова помочь Казахстану в возведении судостроительного завода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны помочь Казахстану в возведении судостроительного завода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На только что прошедшей встрече мы обменялись мнениями по всем аспектам наших отношений, региональным и глобальным вопросам. Договорились о дальнейшем укреплении нашего сотрудничества во всех сферах. Мы довели инвестиции в Казахстан до 4,13 млрд долларов. Турция, в отличие от других стран, уделяет внимание не только энергетической отрасли, но и помогает диверсифицировать экономику Казахстана и увеличить занятость. Уверен, что Вы окажете поддержку нашим компаниям, которые хотят внести больший вклад в создание рабочих мест», - сказал Президент Турции на 4-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией в Акорде, обращаясь к Главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что две страны намерены в кратчайшие сроки довести торговый оборот до 5 млрд долларов, а в долгосрочной перспективе– до 10 млрд долларов.

«Мы также готовы помочь в возведении судостроительного завода в целях усиления транспортного флота Казахстана на Каспийском море и выпуска судов различной спецификации», - заключил Президент Турции.


Фото: akorda.kz




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