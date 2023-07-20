Турбулентность создают люди – фейк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В популярных Telegram-чатах распространяется сообщение о том, что самолеты стали чаще попадать в турбулентность из-за вмешательства людей в природу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.



Для начала необходимо понять, что же такое турбулентность. Она происходит, когда самолет встречается с сильным ветряным потоком, который может толкать или тянуть борт за собой. Как правило, коммерческие рейсы совершаются на высоте, позволяющей избегать подобных происшествий, однако это все-таки происходит время от времени и в последние годы все чаще.

Ученые из Университета Рединга в Великобритании провели исследование, сравнив все задокументированные случаи турбулентности с 1979 по 2020 год на североатлантическом маршруте. Они пришли к выводу, что случаи сильной турбулентности увеличились за указанный период на 55%. Причиной, как выяснили специалисты, является глобальное изменение климата.

Контролировать потоки ветров люди не умеют, точно так же, как и создавать искусственные порывы на большой высоте, чтобы возникала турбулентность. В Сети можно найти патент на технологию искусственного создания ветра, однако на сегодняшний день он отмечен как «заброшенный», а описанная в нем идея так и не была воплощена в жизнь.

Это говорит о том, что нет никаких оснований полагать, что турбулентность — рукотворное явление и что кто-то создает ее намеренно.