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Тунгышбай Жаманкулов: Участие в выборах - долг каждого

Автор:  
Еламан Турысбеков
10 Января 2021, 15:07
Тунгышбай Жаманкулов: Участие в выборах - долг каждого

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Актер кино и театра Тунгышбай Жаманкулов проголосовал на выборах депутатов в Мажилис Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я как патриот своей страны сделал свой выбор. Участие в выборах – долг каждого гражданина. Надо приходить на выборы. Я люблю свою страну и свой народ, язык, религию. Религия - это идеология. Я творческий человек. Искусство тоже идеология», - сказал Тунгышбай Жаманкулов.

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Напомним, что в Казахстане проходят выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты.


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