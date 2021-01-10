Тунгышбай Жаманкулов: Участие в выборах - долг каждого

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Актер кино и театра Тунгышбай Жаманкулов проголосовал на выборах депутатов в Мажилис Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я как патриот своей страны сделал свой выбор. Участие в выборах – долг каждого гражданина. Надо приходить на выборы. Я люблю свою страну и свой народ, язык, религию. Религия - это идеология. Я творческий человек. Искусство тоже идеология», - сказал Тунгышбай Жаманкулов.

Напомним, что в Казахстане проходят выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты.