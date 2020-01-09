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Туманно будет в трех областях Казахстана 10 января

9 Января 2020 15:40
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Туманно будет в трех областях Казахстана 10 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в трех регионах страны 10 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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10 января в Туркестанской области местами сохраняется туман. Днем местами ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром 10 января ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

10 января в Костанайской области местами сохраняется туман. Вероятность шторма 90-95%.

10 января в Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. Утром и днем ожидается северо-восточный ветер, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100%.


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Ключевые слова: Костанайская область, Кызылординская область, Туркестанская область, Казгидромет, Погода,
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