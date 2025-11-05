Туманы, метели и перепады температуры: каким будет ноябрь в Карагандинской области

Средняя температура воздуха в Карагандинской области в ноябре 2025 года ожидается выше климатической нормы и составит от –0,1 до –5,9 °C при норме от –1,0 до –6,9 °C. Несмотря на общее потепление, метеорологи предупреждают: погода будет неустойчивой, с чередованием теплых и холодных периодов.

В начале месяца прогнозируется повышение температуры — ночью от 0 до –5 °C, днём до +10 … +15 °C. Однако уже вскоре столбики термометров опустятся: ночью до –10 … –15 °C, днем до 0 … –5 °C. Вторая декада месяца принесет самые заметные холода — на востоке области температура может снижаться до –22 °C ночью и –15 °C днем.

В конце ноября ожидается относительное потепление: ночами –3 … –8 °C, днем около нуля. Осадков синоптики прогнозируют в пределах нормы — от 9 до 34 мм.

Дождь и мокрый снег вероятны в начале месяца, снегопады — ближе ко второй декаде, а устойчивый снежный покров в Караганде, по наблюдениям, формируется уже после 12 ноября.

По данным филиала РГП «Казгидромет» по Карагандинской и Ұлытау областям, ноябрь будет отмечен частыми туманами и метелями. Средняя продолжительность туманов достигает 17 часов в Караганде и 20 — в Балхаше. Метели в областном центре обычно длятся около 28 часов за месяц.

Кроме того, метеорологи предупреждают о ветрах с порывами до 20 м/с, особенно в первой и второй декадах месяца. Такая переменчивая погода — характерная особенность переходного периода между осенью и зимой, поэтому специалисты советуют жителям быть внимательными на дорогах и заранее готовиться к первым зимним метелям.

